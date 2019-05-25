تحديد 23 مسجدا للأعتكاف بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء فى بيان لها اليوم، عن تخصيص 23 مسجدا للأعتكاف .

وأوضح البيان، أن المساجد موزعة على مستوى الإدارات بمناطق محافظة شمال سيناء، وتم اختيار المساجد الرئيسية للأعتكاف .

واوضح البيان إن الاعتكاف يتم تحت إشراف إمام المسجد، وأن يكون المعتكف من رواد المسجد المعروفين وليس من منطقة أخرى.

وقال الشيخ محمد سعد العش مدير أوقاف شمال سيناء، إن عددا من الإنشطة الرمضانية تنفذ فى 20 مسجدا على مستوى المحافظة تتضمن منتديات فكرية ودروس دينية.