تجديد 26 منزل وفرشها بالكامل للأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على دور المشاركة المجتمعية وجهود مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية فى تقديم المساعدات المادية والعينية للأيتام و للأسر الاولى بالرعاية.

مضيفا أنه تم احلال وتجديد 26 منزل وفرشها بالكامل بقرية نجيب محفوظ التابعة لمركز حوش عيسى بتبرع من جمعية الأورمان بالتنسيق مع مديرية التضامن وذلك للتخفيف عن كاهل الاسر الاكثر احتياجا وتوفير بيئة معيشية مناسبة لهم وكذلك افتتاح 4 مساجد بعد اعاده بنائها بشكل كامل .

من جانبه اكد احمد عبد المحسن - مدير جمعية الاورمان بالبحيرة انه بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك ستقوم الجمعية بتوزيع عدد 1000 طقم احذيه جديد و500 طقم ملابس جديده على قرى مركز ابو المطامير للاسر الاكثر احتياجا و الاطفال الايتام.