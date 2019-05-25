سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 03:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تجديد 26 منزل وفرشها بالكامل للأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة

السبت، 25 مايو 2019 03:16 م
تجديد 26 منزل وفرشها بالكامل للأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة
إضافة تعليق
 
أكد اللواء هشام آمنه محافظ  البحيرة على دور المشاركة المجتمعية وجهود مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية فى تقديم المساعدات المادية والعينية للأيتام و للأسر الاولى بالرعاية.
 
مضيفا أنه تم احلال وتجديد 26 منزل وفرشها بالكامل  بقرية نجيب محفوظ التابعة لمركز حوش عيسى بتبرع من جمعية الأورمان بالتنسيق مع مديرية التضامن وذلك للتخفيف عن كاهل الاسر الاكثر احتياجا وتوفير بيئة معيشية مناسبة لهم وكذلك افتتاح 4 مساجد بعد اعاده بنائها بشكل كامل .
 
 من جانبه اكد احمد عبد المحسن - مدير جمعية الاورمان بالبحيرة انه بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك ستقوم الجمعية بتوزيع عدد 1000 طقم احذيه جديد و500 طقم ملابس جديده على قرى مركز ابو المطامير للاسر الاكثر احتياجا و الاطفال الايتام.
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

توزيع 500 كرتونه مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجاً يأسوان.. صور

صور .. توزيع 350 كرتونة للأسر الأكثر احتياجات بالشرقية

سلال غذائية من بيت الشارقة الخيرى وسفارة الإمارات بالقاهرة للأسر الأكثر احتياجا

تعرف على خدمات برنامج "سكن كريم" للأسر الأكثر احتياجا بـ5 محافظات

الأورمان تسلم 60 مشروع رأس ماشية للأسر الأكثر احتياجا فى أسوان

توزيع 40 طن مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بسوهاج خلال رمضان

توزيع 400 كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا بقرى أبيس وباب الأحرار بالإسكندرية

أوقاف البحر الأحمر توزع ألف حقيبة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجاً

اخبار البحيرة

مديرية التضامن

جمعية الأورمان

حوش عيسى


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الرجوع الى أعلى الصفحة