تجديد حبس 3 عاطلين شكلوا عصابة لسرقة الدراجات البخارية بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس 3 عاطلين، متهمين بتكوين تشكيل عصابى، لسرقة الدراجات البخارية بالجيزة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، تورط 3 عاطلين فى سرقة عدد من الدراجات البخارية، وبيعها لعملائهم.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبحوزتهم عدد من الدراجات البخارية المبلغ بسرقتها، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المضبوطات، وأرشدوا عن هوية عملائهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.