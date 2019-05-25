تجديد حبس متهم 15 يوما احتياطيا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

كتبت أمنية الموجى

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس أحمد ممدوح 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة، بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.

وأسندت النيابة للمتهم بالقضية رقم 124 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا طوارئ ، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحددت جلسة 3 يونيو لنظر أمر تجديد حبس المتهمين على ذمة التحقيقات في القضية.

كما أسندت النيابة إليه ارتكاب عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.