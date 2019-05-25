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تجديد حبس قاتل صاحب معرض أجهزة كهربائية فى طوخ 15 يوما

السبت، 25 مايو 2019 12:37 م
تجديد حبس قاتل صاحب معرض أجهزة كهربائية فى طوخ 15 يوما حبس -أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة طوخ الجزئية حبس صاحب كافتيريا 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل صاحب معرض أجهزة كهربائية مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة.

وكان العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ تلقى بلاغا من "محمد.م" 24 عاما، مندوب بشركة أدوية، بغياب والده 62 عاما، تاجر أجهزة كهربائية عن مسكنه منذ 3 أيام تقريبا، تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، فانتقل العميد يحيى راضى مدير المباحث الجنائية، ووضعت خطة بحث هادفة لسرعة كشف غموض واقعة اختفاء المذكور.

ووردت معلومات أكدتها التحريات بأن آخر مشاهدات جرى رصدها للمجنى عليه كانت رفقة "أشرف.ا"، صاحب كافيتريا وكهربائى سيارات.

تمكن المقدم أحمد سامى رئيس المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته بما ورد من معلومات أكدتها التحريات أقر بصحتها، وأن هناك خلافات بينهما على تعاملات مالية إثر استدانة المتهم لمبلغ مالى قدره 50 ألف جنيه بفوائد شهرية، مضيفا باستيلائه على هاتفه المحمول الذى تصرف فيه بالبيع.

جرى انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى، وبمناظرتها تبين أنها فى حالة تعفن، ونقلت لمشرحة مستشفى بنها الجامعى وجرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وباستدعاء المبلغ "نجل المجنى عليه" تعرف على الجثة وقرر أنها لوالده المتغيب.

وأرشد المتهم عن الهاتف المحمول المستولى عليه والسيارة المستخدمة فى نقل الجثة، وجرى التحفظ عليهما، واتخذت إجراءات البحث عن المجنى عليه فى حينه، وحرر المحضر رقم 4891 لسنة 2019م إدارى مركز طوخ، وتولت النيابة التحقيق.


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