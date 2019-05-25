سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 01:21 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالبساتين

السبت، 25 مايو 2019 12:39 م
تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالبساتين ارشيفة - حبس
كتب سليم على
إضافة تعليق

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما، لسرقة الدراجات البخارية من سكان المنطقة.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة البساتين، عدة بلاغات تفيد بسرقة درجاتهم البخارية وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وهما "أحمد.ع"، و"على. م"، عاطلين.

وأشارت التحقيقات إلى أنه بتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبسؤالهما اعترفا بارتكابهما وقائع سرقة الدراجات البخارية وبيعها بدائرة القسم، وحرر المحضر اللازم.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

حبس عامل خردة بتهمة سرقة 100 ألف جنيه من داخل شركة بعابدين

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة سيارات الأجرة بالعاشر

الحرام فى رمضان.. ضبط قضايا سرقة تيار كهربائى بقيمة 42 مليون جنيه

حبس 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المنازل بالتجمع 4 أيام

5 جرائم قتل بالمحافظات فى أسبوع .. ودافع السرقة أبرز أسبابها

أبو جبل الحلقة 19.. رئيس المباحث يوجه تهمة الحرق والقتل والسرقة لمصطفى شعبان

سرقه درجات بخاريه

عقوبه السرقه

جرائم سرقة بالإكراه

نيابه البساتين


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الرجوع الى أعلى الصفحة