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تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بـ"خلية الوراق" الإرهابية لـ 9 يونيو

السبت، 25 مايو 2019 02:45 م
تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بـ"خلية الوراق" الإرهابية لـ 9 يونيو المستشار محمد سعيد الشربينى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، لجلسة 9 يونيو لسماع الشهود.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

وفيما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

وكانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين.

 

 

 

 

 

 


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الارهاب

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