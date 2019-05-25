سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 08:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بوتسوانا تتعاقد مع شركة هوليوودية لتحسين صورتها بسبب صيد الفيلة

السبت، 25 مايو 2019 07:00 ص
بوتسوانا تتعاقد مع شركة هوليوودية لتحسين صورتها بسبب صيد الفيلة الفيلة ارشيفية
وكالات
إضافة تعليق

كلفت حكومة بوتسوانا شركة علاقات عامة لها علاقات وطيدة مع هوليوود بمكافحة الدعاية السيئة الناجمة عن قرار البلد الواقع جنوبي أفريقيا رفع الحظر عن صيد الفيلة ، حسبما نشرت قناة سكاى نيوز الاخبارية  .

وتشتهر شركة "42 ويست" في الغالب بعملها مع مشاهير صناعة السينما، ولكنها أبلغت وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي بأنها سوف تعمل مع وزارة السياحة في بتسوانا.

وأظهرت وثائق أن الشركة سوف تحصل على 125 ألف دولار لتطوير نقاط تحدث وخطة اتصالات.

ولكن هذا يضع الشركة في موقف غير ملائم. فقضية صيد الفيلة شائكة، لاسيما في هوليوود.

وكان نشطاء من المشاهير انتقدوا قتل الفيلة .

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

غرق 400 رأس جاموس فى نهر بين بوتسوانا وناميبيا بعد تدافع

العثور على عشرات الأفيال النافقة فى بوتسوانا

بوتسوانا

هوليوود

أفريقيا

صيد الفيلة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الرجوع الى أعلى الصفحة