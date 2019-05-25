بوتسوانا تتعاقد مع شركة هوليوودية لتحسين صورتها بسبب صيد الفيلة

وكالات

كلفت حكومة بوتسوانا شركة علاقات عامة لها علاقات وطيدة مع هوليوود بمكافحة الدعاية السيئة الناجمة عن قرار البلد الواقع جنوبي أفريقيا رفع الحظر عن صيد الفيلة ، حسبما نشرت قناة سكاى نيوز الاخبارية .

وتشتهر شركة "42 ويست" في الغالب بعملها مع مشاهير صناعة السينما، ولكنها أبلغت وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي بأنها سوف تعمل مع وزارة السياحة في بتسوانا.

وأظهرت وثائق أن الشركة سوف تحصل على 125 ألف دولار لتطوير نقاط تحدث وخطة اتصالات.

ولكن هذا يضع الشركة في موقف غير ملائم. فقضية صيد الفيلة شائكة، لاسيما في هوليوود.

وكان نشطاء من المشاهير انتقدوا قتل الفيلة .