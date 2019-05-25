بعد تولى أمل علم الدين أول قضية ضد داعش.. جورج كلونى يخشى من استهداف عائلته

وكالات الأنباء

عبر الممثل الأمريكى الشهير، جورج كلونى، عن مخاوفه بشأن استهدافه هو وعائلته من قبل تنظيم داعش، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وقال كلونى إن عائلته فى خطر بعد أن تولت زوجته المحامية والناشطة الحقوقية أمل علم الدين أولى القضايا ضد "داعش"، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وتمثل أمل كلوني، نادية مراد البالغة من العمر 23 عاما، والتى تقول إنها أسرت من قبل مقاتلى "داعش" عام 2014.

ومنذ أن تولت أمل علم الدين القضية، أشار كلونى إلى أن أسرته لديها مشكلات أمنية حقيقية، تتعامل معها بشكل يومى إلى حد ما.

وصرح النجم الأمريكى بأنه لا يريد أن يكون أطفاله أهدافا بسبب ذلك، مضيفا: "زوجتى أحالت القضية الأولى ضد داعش إلى المحكمة، ولدينا الكثير من القضايا الأمنية للاهتمام بها"، مضيفا أنه يريد أن يعيش حياته أيضا، ولا يختبئ هو وعائلته فى الزوايا.

وكانت أمل كلونى قد تحدثت فى برنامج "توداى شو" فى الولايات المتحدة حول مخاوفها عند اتخاذ قرار رفع القضية إلى المحكمة، وقالت: "هذا شيء ناقشته مع زوجى قبل أن أتحمل شيئا كهذا، نحن على دراية ببعض المخاطر التى تنطوى عليها" القضية.