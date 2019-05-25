بدء امتحان مادة الفقه للقسم العلمى بالثانوية الأزهرية

كتب لؤى على

انطلقت الآن اللجنة الأولى بأول أيام امتحانات الثانوية الأزهرية ، للقسم العلمى ،حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة الفقه والتى تنتهى فى تمام الحادية عشر .

كما يؤدى الطلاب امتحان الميكانيكا "النظام القديم "،والديناميكا "النظام الحديث "،باللجنة الثانية والتى تبدأ فى تمام الحادية عشر والنصف وتنتهى فى الواحدة والنصف ظهرا.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية الأزهرية تستمر حتى 29 يونيو القادم ،بنظام البوكليت ،حيث يؤدى الطلاب الامتحانات وعددهم 151 ألف طالب وطالبة منهم 100 ألف بالقسم الادبى و51 ألف للقسم العلمى ،موزعين على نحو 572 لجنة و30 ألف مراقب .