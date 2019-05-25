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بدء اللجنة الثانية للقسم العلمى بالثانوية الأزهرية بمادة الميكانيكا

السبت، 25 مايو 2019 12:34 م
بدء اللجنة الثانية للقسم العلمى بالثانوية الأزهرية بمادة الميكانيكا لجان امتحانات الأزهر
كتب لؤى على
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انطلقت، منذ قليل، اللجنة الثانية بأول أيام امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم العلمى، حيث يؤدى الطلاب امتحان الميكانيكا "النظام القديم"، والديناميكا "النظام الحديث"، والتى تبدأ فى تمام الحادية عشر والنصف وتنتهى فى الواحدة والنصف ظهرا، وكان قد أدى الطلاب امتحان مادة الفقه باللجنة الأولى.
 
جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية الأزهرية تستمر حتى 29 يونيو المقبل بنظام البوكليت، حيث يؤدى الطلاب الامتحانات وعددهم 151 ألف طالب وطالبة منهم 100 ألف بالقسم الأدبى و51 ألف للقسم العلمى، موزعين على نحو 572 لجنة و30 ألف مراقب.

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الثانوية الازهرية

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مادة الفقه

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الدنياميكا الازهر


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