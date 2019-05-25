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بالطرابيش الحمراء.. إسرائيليون يتظاهرون ضد عزم نتنياهو تحصين نفسه قضائياً

السبت، 25 مايو 2019 08:44 م
بالطرابيش الحمراء.. إسرائيليون يتظاهرون ضد عزم نتنياهو تحصين نفسه قضائياً اسرائيليون يتظاهرون بالطرابيش الحمراء
كتب- هاشم الفخرانى
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تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين منذ قليل بمدينة تل أبيب ضد نية رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو طرح قانون الحصانة على النقاش بالكنيست الإسرائيلى، وهو ما يجعل نتنياهو محصناً قضائياً ضد أى ملاحقة قانونية خلال فترة ولايته.

 

مظاهرات فى تل ابيب ضد نتنياهو
مظاهرات فى تل ابيب ضد نتنياهو

 

وجاءت هذه الاحتجاجات فى الوقت الذى أعلن فيه نواب الليكود ونتنياهو عن عزمهم إصدار قانون الحصانة الجديد، الذى يمنح عضو الكنيست حصانة تلقائية تحول دون محاكمته، وعلى تقييد صلاحيات المحكمة العليا بشأن إلغاء قرارات الكنيست.

 
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لافتات ضد نتنياهو

و شبه المتظاهرون نتنياهو بالرئبس التركى رجب طيب أردوغان الذى يهيمن على السلطة فى تركيا ، من خلال تعديل الدستور فى عام 2017 ، حيث ارتدى المتظاهرون طرابيش حمراء ،ورفعوا لافتات كتب عليها "أردوغان وصل إسرائيل".

مظاهرات الاسرائيلين
مظاهرات الاسرائيلين

 

كما وضع متظاهرون ظهر اليوم صورة للرئيس التركى اردوغان أمام المحكمة العليا فى إسرائيل للإشارة إلى أن نتنياهو يسير على درب اردوغان فى الهيمنة على السلطات القضائية .

 

لافتة لاردوغان
لافتة لأردوغان

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بنيامين نتنياهو

تل ابيب

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تركيا


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