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السبت، 25 مايو 2019 02:03 م
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انطلاق قافلة طبية بنجع الدير بسوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة

السبت، 25 مايو 2019 02:01 م
انطلاق قافلة طبية بنجع الدير بسوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة قوافل طبية-ارشيفية
سوهاج محمود مقبول
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انطلقت اليوم بقرية نجع الدير بسوهاج  قافلة طبية متعددة التخصصات  وذلك في إطار مبادرة " حياة كريمة"  للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات.
 
ومن جانبها أعلنت مديرية الصحة بسوهاج برئاسة الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة أن القافلة تقدم العديد من الخدمات الطبية ما بين الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة أمراض "النسا" والباطنة والأطفال والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعامل لإجراء الأشعة والتحاليل الطبية بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة.
 
 وتأتى تلك القافلة تفعيلا لمبادرة "حياة كريمة" وحرصاً على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والقري الأكثر فقرا  وتنطلق القافلة اليوم وتنتهى غدا 26 مايو الجارى وتم التأكد من   توافر جميع الأدوية اللازمة وخدمات التحاليل بجميع أنواعها وخدمات الكشف المبكر للضغط والسكر والتحويل لأحدي المستشفيات.
 

 


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