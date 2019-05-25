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انطلاق امتحانات نهاية العام للثانوية الأزهرية بمحافظة الأقصر

السبت، 25 مايو 2019 10:41 ص
انطلاق امتحانات نهاية العام للثانوية الأزهرية بمحافظة الأقصر لجان الامتحانات-ارشيفية
الأقصر - أحمد مرعى
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بدأت صباح اليوم السبت 25 من مايو الجارى، امتحانات الثانوية الازهرية بمادتى الفقه والديناميكا (النظام الحديث ) او الميكانيكا (النظام القديم ) حيث أنهت منطقة الأقصر الأزهرية كافة الاستعدات لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية بقسميها العلمى والأدبى والشعبة الإسلامية والقراءات، ويؤدى 3550 طالبًا وطالبة الامتحانات فى 16 لجنة موزعة على مستوى المحافظة .

واجتمع الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الازهرية بالأقصر برؤساء اللجان، وشدد على الالتزام بالضوابط المنظمة والواردة من رئاسة القطاع والتأكيد على إجراء الامتحانات فى مناخ ملائم ومستقر وبدون مشكلات تذكر .

وجاءت تعليمات الدكتور خليفة بخصوص الطلاب المكفوفون ان يتم امتحانهم فى المواد المقررة عليهم تحريريا اضافة الى مواد القران الكريم والقراءات واللغة الاجنبية الاولى والثانية شفويا فقط والحديث شفويا الى جانب الحديث تحريريا مع اعفائهم من اداء امتحان مادة الجغرافيا

 ومن جانبه أشار أحمد على أحمد، مدير إدارة الامتحانات، أن الأزهر يمضى بخطوات ثابتة فى إجراء امتحانات منضبطة متطورة باستخدام أجهزة التقنية الحديثة فى منظومة الامتحان الشفوى ونظام البوكليت الحديث. 

ومن الجدير بالذكر ان امتحانات الثانوية الازهرية تنتهى يوم السبت 29 من يونيو القادم بمادتى التوحيد والصرف للقسم العلمى ويوم الثلاثاء 25 من يونيو القادم بمادة الادب والنصوص والمطالعة للقسم الادبى.


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