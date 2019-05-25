اندلاع حريق هائل بأحد المستوطنات بالقرب من غزة

كتب- هاشم الفخرانى

اندلع منذ قليل حريق هائل بمستوطنات قريبة من قطاع غزة، بعد سقوط بالون حارق أطلق من قطاع غزة على المستوطنة.

وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن فرق الأطفاء هرعت إلى مكان الحريق بمجمع مستوطنات مدينة أشكلون الواقعة بجنوب إسرائيل ،وتجري محاولات للسيطرة على الحريق من قبل فرق الإطفاء.

يذكر أن شبان فلسطينيون يستخدمون طائرات ورقية وبالونات كوسيلة لإيصال شعلة حارقة إلى المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة، ضمن أدوات المقاومة الشعبية التي تصاعدت مع انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 مارس 2018؛ ردًا على اعتداء قوات الاحتلال على المسيرات السلمية.