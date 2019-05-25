سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 05:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اندلاع حريق هائل بأحد المستوطنات بالقرب من غزة

السبت، 25 مايو 2019 04:21 م
اندلاع حريق هائل بأحد المستوطنات بالقرب من غزة حريق بمستوطنة
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

اندلع منذ قليل حريق هائل بمستوطنات قريبة من قطاع غزة، بعد سقوط بالون حارق أطلق من قطاع غزة على المستوطنة.

 

وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن فرق الأطفاء هرعت إلى مكان الحريق بمجمع مستوطنات مدينة أشكلون الواقعة بجنوب إسرائيل ،وتجري محاولات للسيطرة على الحريق من قبل فرق الإطفاء.

 

يذكر أن شبان فلسطينيون يستخدمون طائرات ورقية وبالونات كوسيلة لإيصال شعلة حارقة إلى المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة، ضمن أدوات المقاومة الشعبية التي تصاعدت مع انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 مارس 2018؛ ردًا على اعتداء قوات الاحتلال على المسيرات السلمية.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تقرير فلسطينى: الاحتلال يتجه لتطبيق القانون الإسرائيلى على المستوطنات فى الضفة

فيديو يفضح الجيش الإسرائيلى.. المستوطنون يشعلون النار فى حقولهم بالضفة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلى

القبض على إسرائيلى بتهمة التعاون مع فصائل المقاومة لإحراق مستوطنات غزة

وسائل إعلام فلسطينية: تعرض 10 مستوطنات إسرائيلية للحريق قرب قطاع غزة

قطاع غزة

اسرائيل

فلسطين

مستوطنات


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الرجوع الى أعلى الصفحة