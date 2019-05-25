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انخفاض مبيعات السيارات 48% فى الأشهر الأربعة الأولى من 2019

السبت، 25 مايو 2019 12:20 ص
انخفاض مبيعات السيارات 48% فى الأشهر الأربعة الأولى من 2019 رجب طيب اردوغان الرئيس التركى
(رويترز)
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قال الرئيس التركى رجب طيب اردوغان اليوم الجمعة إن حكومته قد تمدد تخفيضات لضريبة الاستهلاك الخاصة على السيارات عندما تنتهى بنهاية الشهر القادم، فى خطوة تهدف إلى تعزيز مبيعات السيارات المتراجعة.

 

وقالت جمعية موزعى السيارات فى وقت سابق هذا الشهر إن مبيعات سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة هبطت بنسبة 56% على أساس سنوى فى أبريل نيسان، مضيفة أن المبيعات انخفضت 48% فى الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.

 

وفرضت الحكومة التركية تخفيضات على ضريبة الاستهلاك الخاصة لبعض السيارات فى نوفمبر تشرين الثانى ومددت فى وقت لاحق تلك التخفيضات حتى نهاية يونيو .

 

ومتحدثا إلى تجار وحرفيين أتراك على مائدة إفطار فى اسطنبول، قال اردوغان إن تخفيضات الضريبة قد يجرى تمديدها. وأضاف قائلا "لقد خفضنا ضريبة الاستهلاك الخاصة، وإذا اقتضت الضرورة فإننا قد نمدد تطبيق هذا الخفض الذى ينتهى بنهاية الشهر القادم".

 


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أخبار تركيا

تخفيضات

ضريبة الإستهلاك

السيارات


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