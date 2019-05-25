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السبت، 25 مايو 2019 04:13 ص
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اليوم السبت الانتهاء من صرف المقررات التموينية عن شهر مايو

السبت، 25 مايو 2019 03:00 ص
اليوم السبت الانتهاء من صرف المقررات التموينية عن شهر مايو سلع تموينية
كتب مدحت وهبة
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أعلن الدكتور محمد عاطف  ، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية ، أنه  سيتم الانتهاء اليوم السبت  من صرف السلع المدعمة عن شهر مايو  الجارى لبقالى التموين، فى محافظات الوجه القبلى لصرفها لأصحاب البطاقات، بجانب صرف الشركة العامة  لتجارة الجملة السلع فى محافظات الوجه البحرى.
 
وكانت الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، أعلنت عن فتح مخازن الجملة التابعة للشركة فى محافظات الوجه القبلى فترة مسائية بدلاً من الفترة الصباحية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وذلك حرصًا على انتظام صرف السلع التموينية لبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتى، لصرف  السلع  لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر مايو الجارى، حيث سيتم استمرار العمل فى الفترة المسائية خلال الأيام التى ستشهد ارتفاعًا فى درجات الحرارة.
 

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