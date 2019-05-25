اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بتنظيم جبهة النصرة

كتب إيهاب المهندس

تنظر محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، أولى جلسات محاكمة 16 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة".

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة 16 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين فى القضية وهم المتهم الأول والمتهمين من الـ13 إلى الـ16.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، فى القضية تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.