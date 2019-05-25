سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 05:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بتنظيم جبهة النصرة

السبت، 25 مايو 2019 05:00 ص
اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بتنظيم جبهة النصرة متهمون - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق

تنظر محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، أولى جلسات محاكمة 16 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة".

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة 16 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين فى القضية وهم المتهم الأول والمتهمين من الـ13 إلى الـ16.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، فى القضية تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تعرف على الخطوات الإجرائية بأولى جلسات محاكمة متهمى "جبهة النصرة الإرهابية"

أبرزها دعم "داعش".. 8 اتهامات يواجهها أعضاء تنظيم جبهة النصرة.. تعرف عليها

إحباط هجوم لجبهة النصرة على قاعدة حميميم بـ6 صواريخ وطائرة بدون طيار

محاكمة المتهمين بجبهة النصرة

جبهة النصرة

تاسيس جماعة ارهابية


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

النصر السعودى يكشف عن أولى صفقاته الصيفية.. رسميا

النصر السعودى يكشف عن أولى صفقاته الصيفية.. رسميا

"شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب

"شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب

شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر

شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

الرجوع الى أعلى الصفحة