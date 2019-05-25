سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 02:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اليابان تغازل ترامب بـ"دعوة اجتماعية" وسط تهديدات حول التعريفات الجمركية

السبت، 25 مايو 2019 01:12 م
اليابان تغازل ترامب بـ"دعوة اجتماعية" وسط تهديدات حول التعريفات الجمركية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
 
قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إنه فى الوقت الذى يزيد فيه تهديد الرسوم الجمركية الأمريكية المدمرة على السيارات ، فإن اليابان على استعداد لمغازلة الحليف الأمريكى، فى إشارة إلى زيارة ترامب التى سعت خلالها السلطات اليابانية لمداعبة أهوائه وتعزيز شعوره بنفسه.
 
وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء شينزو آبى، - وهو صديق مقرب من ترامب على الساحة العالمية-  سيقدم لترامب خلال زيارته كافة وسائل الراحة والترفيه، حيث تتضمن الزيارة تقديم الجوائز رفيعة المستوى ولعب الجولف وفرصة لتقديم "كأس ترامب" فى بطولة مصارعة السومو، وذلك فى إطار حملة طويلة يبدو أنها نجحت فى إبعاد اليابان عن طريق الإجراءات الأمريكية المنهكة.
 
واعتبرت الصحيفة أن المخاطر كبيرة، حيث يمكن أن تشل التعريفات الأمريكية الجديدة صناعة السيارات فى اليابان، في حين لا تزال كوريا الشمالية تشكل تهديدًا مزعزعًا للاستقرار في المنطقة. لكن هذه الرحلة ، وهي الأولى من جولتين من المتوقع أن يقوم بها ترامب إلى اليابان في الأسابيع الستة المقبلة ، هي دعوة اجتماعية تهدف إلى تسليط الضوء على التحالف بين الدولتين والصداقة بين قادتهم.
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

ترامب يدعو إلى استثمار يابانى أكبر فى أمريكا

شاهد.. ترامب يصل إلى طوكيو للقاء إمبراطور اليابان الجديد

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وقرينته ميلانيا يصلان اليابان

القضاء الأمريكى يمنع ترامب من استخدام أموال الجيش فى بناء الجدار مع المكسيك

اليابان

ترامب

شينزو ابى

التعريفات الجمركية


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الرجوع الى أعلى الصفحة