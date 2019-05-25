اليابان تغازل ترامب بـ"دعوة اجتماعية" وسط تهديدات حول التعريفات الجمركية

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إنه فى الوقت الذى يزيد فيه تهديد الرسوم الجمركية الأمريكية المدمرة على السيارات ، فإن اليابان على استعداد لمغازلة الحليف الأمريكى، فى إشارة إلى زيارة ترامب التى سعت خلالها السلطات اليابانية لمداعبة أهوائه وتعزيز شعوره بنفسه.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء شينزو آبى، - وهو صديق مقرب من ترامب على الساحة العالمية- سيقدم لترامب خلال زيارته كافة وسائل الراحة والترفيه، حيث تتضمن الزيارة تقديم الجوائز رفيعة المستوى ولعب الجولف وفرصة لتقديم "كأس ترامب" فى بطولة مصارعة السومو، وذلك فى إطار حملة طويلة يبدو أنها نجحت فى إبعاد اليابان عن طريق الإجراءات الأمريكية المنهكة.

واعتبرت الصحيفة أن المخاطر كبيرة، حيث يمكن أن تشل التعريفات الأمريكية الجديدة صناعة السيارات فى اليابان، في حين لا تزال كوريا الشمالية تشكل تهديدًا مزعزعًا للاستقرار في المنطقة. لكن هذه الرحلة ، وهي الأولى من جولتين من المتوقع أن يقوم بها ترامب إلى اليابان في الأسابيع الستة المقبلة ، هي دعوة اجتماعية تهدف إلى تسليط الضوء على التحالف بين الدولتين والصداقة بين قادتهم.