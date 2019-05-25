النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى لعامل قتله عاطل بسبب خصومة ثأرية فى الصف

كتب أحمد الجعفرى

استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثمان عامل مسن قتله عاطل بسبب خصومة ثأرية بين عائلتيهما بالصف، لاستكمال التحقيقات، وإعداد قائمة أدلة الثبوت.

وكانت النيابة العامة أمرت -فى وقت سابق- بتشريح جثة المجنى عليه، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، وتبين من خلال مناظرتها جثمانه أنه فى العقد الخامس من عمره ويرتدى ملابسه كاملة ومصاب بعدة طعنات فى مناطق متفرقة من جسده؛ أسفرت عن وفاته متاثرًا بإصابته.

وجهت النيابة العامة للمتهم خلال التحقيقات تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح أبيض ونارى، وهى الاتهامات التى اعترف بها، وقال، أنه ترصد للمجنى عليه، وكان يتابع تحركاته، ويوم الواقعة انهال عليه طعنًا بـ"سكين"، حتى سقط غارقًا فى دمائه وفارق الحياة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بمقتل عامل على يد شاب بمركز الصف بجنوب الجيزة، وعلى الفور انتقل فريق أمنى إلى موقع الحادث، وتم التحفظ على الجثمان، وإرساله إلى مصلحة الطب الشرعى، لتنفيذ قرار النيابة بتشريحه، وتمكن فريق أخر من رجال المباحث من القبض على المتهم.