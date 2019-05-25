النيابة تأمر بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق محول كهرباء الزاوية الحمراء

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الزاوية الحمراء بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة، الكلية بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة الحريق الذى نشب أمس الجمعة بمحول كهرباء الزاوية الحمراء، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن الحريق نشب بسبب الارتفاع الشديد فى درجة الحرارة.

كانت تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق بمحول الكهرباء الرئيسي بمنطقة الزاوية الحمراء إثر انفجاره بسبب شدة الحرارة وانتقلت على الفور 5 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ وتم السيطرة عليه وجاري عمل الصيانة اللازمة.