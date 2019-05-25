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النمسا تعرب عن قلقها من تصاعد أعمال العنف فى أوروبا بعد انفجار ليون الفرنسية

السبت، 25 مايو 2019 04:00 م
النمسا تعرب عن قلقها من تصاعد أعمال العنف فى أوروبا بعد انفجار ليون الفرنسية وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل
أ ش أ
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أعربت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل، عن أسفها للانفجار الذى وقع فى مدينة ليون الفرنسية، بالأمس الجمعة، ومن تصاعد أعمال العنف فى أوروبا بشكل عام.

وقالت كنايسل، فى تصريح اليوم السبت، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء الانفجار الذى وقع فى وسط ليون، ومعتبرة أن أعمال العنف فى أوروبا للأسف تشهد تصاعدا.

وكان 13 شخصا قد جُرِحوا من جراء انفجار وقع بالأمس فى شارع للمشاة بمدينة ليون (شرقى فرنسا).. فيما رجحت مصادر أمنية أن يكون الانفجار ناجما عن طرد مفخخ، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق حول احتمال أن يكون التفجير عملا إرهابيا، ولم تعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.

 

 


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