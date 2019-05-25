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النرويج : مستعدون لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح محادثات فنزويلا

السبت، 25 مايو 2019 11:15 م
النرويج : مستعدون لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح محادثات فنزويلا رئيس وزراء النرويج
أوسلو (أ ش أ)
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أعربت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم السبت، عن استعدادها لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح المحادثات التى من المقرر أن تجرى فى أوسلو الأسبوع المقبل بين ممثلى الحكومة والمعارضة الفنزويلية.

 

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن الخارجية النرويجية أوضحت فى بيان، أن الطرفين قررا العودة إلى أوسلو الأسبوع القادم للاشتراك فى المحادثات الرامية إلى حل الأزمة السياسية الراهنة التى تعصف بفنزويلا.

 
يشار إلى أن حكومة فنزويلا بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو تتهم الولايات المتحدة بالوقوف وراء المعارضة بهدف الإطاحة بالحكومة القائمة فى فنزويلا.

 

 


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النرويج

المعارضة

خارجية النرويج

فنزويلا

نيكولاس مادورو


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