الملك عبد الله الثانى يهنئ الأردنيين بعيد استقلال المملكة الـ73

وكالات الأنباء

هنأ العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى شعبه بعيد الاستقلال، وانتهاء الانتداب فى مثل هذا اليوم قبل 73 عاما، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وكتب عبد الله الثاني على "تويتر": "عيد استقلال مبارك لكل أردنى وأردنية يعمل من أجل أن يصونه، ويحفظ مكتسباته التي حققها الآباء والأجداد، ويبني عليها، لتظل راية الأردن عالية خفاقة على الدوام، كل عام وأنتم بألف خير".

يذكر أن الأردن أصبح عام 1945 عضوا مؤسسا فى جامعة الدول العربية، وبعد نيله الاستقلال انضم للأمم المتحدة سنة 1955.