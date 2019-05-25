وقالت المصادر - لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم السبت - " إن ميليشيات الحوثي تحشد قواتها في جبهات التماس مع قوات المقاومة في المدينة ، كما كثفت الميليشيات إطلاق القذائف الثقيلة نحو المناطق المحرر شرق مدينة الحديدة وشارعي (الخمسين وصنعاء)، لافتة إلى استهداف الميليشيات سوق حيس ، ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين .

وكانت قوات المقاومة اليمنية المشتركة والحزام الأمني قد سيطرتا على 11 موقعا في جبهة قعطبة شمال محافظة الضالع بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي.