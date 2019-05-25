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المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالإتجار بالحشيش فى السلام

السبت، 25 مايو 2019 11:17 ص
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالإتجار بالحشيش فى السلام محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "ك.ع"، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بمدينة السلام.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد حريز و أيمن محمد محمد، وأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال.
 
وأسندت النيابة للمتهم "ك.ع"، سائق، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش، بقصد الاتجار.
 
ترجع الواقعة بتلقى قسم السلام، بلاغاً بقيام المتهم "ك.ع" بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث صحة الواقعة، وبضبط المتهم عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالى من متحصلات تجارته.
 
 

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