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المشدد 5 سنوات لعاطل متهم بتجارة المخدرات فى المرج

السبت، 25 مايو 2019 04:19 م
المشدد 5 سنوات لعاطل متهم بتجارة المخدرات فى المرج محكمة-ارشيفية
كتب عبد الله محمود
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة فىالعباسية، بالسجن المشدد 5 سنوات، على عاطل تخصص بتجارة وترويج المواد المخدرة فى منطقة المرج.

 

وكشفت في تحقيقات النيابة قيام المتهم أن المتهم " حسن.أ" 33 سنه عاطل ومسجل خطر، قام بإتخاذ دائرة القسم مكانا له لترويج وتوزيع المواد المخدرة، حيث ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل القيام بتوزيعها على عملائه فى المنطقة.

 

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معلومات تفيد بقيام المتهم بترويج وتجارة المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لتوزيع تجارته غير المشروعة، وبتكثيف التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه، والإعداد الأكمنة، تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم المرج، من إلقاء القبض على المتهم وبحوزته 2 كيلو حشيش ، وسلاح أبيض، وهاتف محمول، ومبلغ 10000 جنيه.

 

وتبين أيضا من تحقيقات النيابة، أن المتهم قرر الاتجار فى المواد المخدرة، كعمل ثابت له لتوفير احتياجاته واحتياجات اسرته، بالإضافة إلى اتخاذه تجارة المخدرات مجال عمل له لتحقيق مبالغ مالية طائلة.

 

وعقب انتهاء التحقيقات أمرت النيابة العامة بإحالته لمحكمة الحنايات، التى أصدرت حكمها على المتهم بالسجن المشدد 5 سنوات.

 


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مخدر الحشيش

محكمة الجنايات

تجارة المخدرات

منطقة المرج


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