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المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة السرقه بالإكراه والشروع بقتل فى المرج

السبت، 25 مايو 2019 04:19 م
المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة السرقه بالإكراه والشروع بقتل فى المرج محكمة-ارشيفية
كتب عبد الله محمود
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة السرقة بالإكراه والشروع بقتل آخر فى المرج.

 

كشفت تحقيقات النيابة، قيام المتهم إبراهيم.ع 30 سنه، بالتخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، متخذا من دائرة القسم وكرا له لممارسة نشاطه الإجرامى، حيث قام المتهم بسرقة محمد عبد الواحد 41 سنة عامل، معتديا عليه بسلاح ابيض محدثا به عدة اصابات وجروح قطعية، واستولى منه على هاتفه المحمول ومبلغ 3 الاف جنيه، وفرا هاربا.

 

وتبين من تحقيقات النيابة أن المجنى عليه حاول مقاومة المتهم وأخذ السلاح الأبيض الذى كان بحوزته، إلا أن المتهم اعتدى عليه به وأصابه عدة اصابات بالغة، سقط على أثرها غارقا فى دمائه، ثم استولى منه على هاتفه المحمول وحافظة نقوده، وفرا هاربا، وبتكثيف التحريات تمكن رجال الأمن من ضبط المتهم وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى الواقعة .

 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق، وتم احالته للنيابة العامة، التى احالته لمحكمة الجنايات، التى اصدرت حكمها عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.


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منطقة المرج


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