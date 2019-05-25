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المرور يضبط 3998 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

السبت، 25 مايو 2019 11:38 ص
المرور يضبط 3998 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء مصطفى شحاته مدير أمن الجيزة.

وتمكنت الإدارة باشراف اللواء علاء متولى مدير المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 3998 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 83 مخالفة تجاوز سرعات، و1694 مخالفة نموذج 125.

كما تم رصد 72 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 18 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و36 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 70 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 56 دراجة بخارية وسيارة.

 

 


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مرور الجيزة

حملات مرورية

منازل و مطالع الكبارى

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