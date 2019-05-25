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خالد صلاح
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المحكمة الدولية لقانون البحار تقضى بالإفراج عن 3 سفن أوكرانية تحتجزها روسيا

السبت، 25 مايو 2019 02:27 م
المحكمة الدولية لقانون البحار تقضى بالإفراج عن 3 سفن أوكرانية تحتجزها روسيا سفينة - أرشيفية
أ ش أ
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قضت المحكمة الدولية لقانون البحار، اليوم السبت، بأنه يتعين على روسيا الإفراج عن ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية محتجزة من قبل روسيا منذ شهر نوفمبر الماضى، وإطلاق سراح 24 بحارا أوكرانيا معتقلين بشكل فورى.

وذكرت شبكة "إيه بى سى" نيوز الإخبارية الأمريكية، أن المحكمة أصدرت أمرها اليوم من مقرها بمدينة "هامبورج" الألمانية ، عقب عقد جلسة استماع فى وقت سابق من شهر مايو الجارى، مشيرة إلى أن ( موسكو ) لم تشارك فى جلسة الاستماع أو الجلسة التى عقدت اليوم.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن قرارات المحكمة ملزمة قانونيا، ولكنها لا تملك سلطة لتنفيذها، لافتة إلى أن المحكمة دعت كلا الطرفين إلى تقديم تقرير حول امتثالهما بالقرار بحلول الخامس والعشرين من يونيو المقبل.

يذكر أن الأزمة بين (موسكو) و(كييف ) اندلعت فى 25 نوفمبر الماضى لدى قيام حرس الحدود الروسى باحتجاز سفن أوكرانية مع 24 بحارا، واتهمتهم بدخول المياه الروسية فى مضيق "كيرتش " بالقرب من سواحل شبه جزيرة القرم، وهو ما اعتبرته (موسكو) تصرفا استفزازيا تقف وراءه أجهزة الاستخبارات الأوكرانية .

وقالت موسكو إن المحكمة الدولية لقانون البحار غير مختصة بالنظر فى حادثة "كيرتش"، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الروسية فى أبريل الماضى تعليقا على لجوء (كييف) إليها.

 


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