اللجنة العليا للمشروعات القومية تتابع تطورات إنشاء الجامعات الجديدة

كتب وائل ربيعى

عقدت لجنة المشروعات القومية بوزارة التعليم العالى، اجتماع لمتابعة معدلات التنفيذ والإنشاء فى المشروعات القومية الجديدة الجارى تنفيذها، وتم التأكيد على ضرورة إنجاز المشروعات الجديدة وفقا للجداول الزمنية المحددة لها، تنفيذًا لخطة التوسع فى إنشاء الجامعات .

كما تم التأكيد على متابعة العمل لضمان تنفيذ المشروعات التعليمية الجديدة طبقا لأعلى المواصفات العالمية، مع التأكيد على توافر متطلبات العملية التعليمية شاملة المباني التعليمية، والمعامل البحثية، و توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة.

وجارى تنفيذ الجامعات الجديدة بما يرقى لاستضافة البرامج التعليمية العالمية الجارى التوسع فيها، وفتح أفرع جديدة لها فى مصر، من خلال متابعة العمل بشكل مستمر للتوسع فى إنشاء جامعات جديدة لمواكبة الطلب المتزايد على التعليم العالى، وخلق محور تنموي هام في المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما ناقشت اللجنة تطورات العمل فى وضع أسس ومعايير تشكيل الهياكل الإدارية واللوائح الأكاديمية، وتوصيف البرامج الدراسية، وتحديد رؤية ورسالة العمل بها.

وكذلك آليات تصميم وتنفيذ البنية المعلوماتية التحتية اللازمة لهذه الجامعات، والتأكيد على تنفيذها كجامعات ذكية.

واستعرض الاجتماع تطورات العمل فى الجامعات التكنولوجية الجديدة بقويسنا والقاهرة الجديدة وبني سويف، وتم التأكيد علي إعطاء الأولوية للانتهاء من استكمال الجامعات التكنولوجية الثلاثة لتصبح جاهزة للعمل مع مطلع العام الدراسي القادم، وكذلك تحديد آليات إدراجها في التنسيق.

وتابعت اللجنة تطورات العمل فى مشروعات جامعات الملك سلمان الدولية، والجلالة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والتوسع في الجامعة اليابانية.