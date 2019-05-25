الكويت تمنح اليمن 155 طن أدوية

إيمان حنا

تسلمت اليمن 155 طناً من الأدوية المتنوعة والمحاليل الوريدية مقدمة من دولة الكويت، في إطار حملة "الكويت إلی جانبكم"، وتأتى هذه الشحنة امتداداً للدفعات السابقة، والتي تشكل الجسر الدوائي الذي استأنفت الكويت تقديمه لليمن بأكثر من مليوني دولار، الجمعية الكويتية للإغاثة، بحسب "سبأ".

وعبر وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم عن تقدير اليمن للكويت المساندة لليمن في هذه الظروف العصيبة، فيما أوضح مدير البرنامج الوطني للإمداد الدوائي الدكتورة سعاد ميسري أن الشحنة المقدمة من الجمعية الكويتية للإغاثة والمكونة من 155 طنا من الأدوية والمحاليل الوريدية تأتي استكمالاً لما تم استلامه من دفعات سابقة ضمن الجسر الدوائي المقدم من الكويت والمكون من 27 حاوية، بالإضافة لشحنة أدوية عبر مطار عدن الدولي تحوي في مجملها نحو "505" أطنان من الأدوية المتنوعة والمحاليل الوريدية تقدر بحوالي مليوني دولار.