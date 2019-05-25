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الكنائس تبدأ اجتماعات وقداسات طلبة الثانوية العامة قبل بدء الإمتحانات

السبت، 25 مايو 2019 05:00 ص
الكنائس تبدأ اجتماعات وقداسات طلبة الثانوية العامة قبل بدء الإمتحانات الانبا دانيال - أسقف المعادى
سارة علام
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بدأت الكنائس القبطية هذا الأسبوع، قداسات واجتماعات طلاب الثانوية العامة  ، حيث دأبت الكنائس القبطية على الصلاة للطلاب قبل بدء موسم الامتحانات بينما يجتمع أمناء خدمة ثانوى بهؤلاء الطلاب في الكنائس المختلفة وتتضمن الاجتماعات بعض النصائح والصلوات لاجتياز تلك الفترة المرهقة.
 
كان الانبا دانيال ، أسقف المعادى، قد عقد لقاءًا تشجيعيًا لطلبة وطالبات الثانوية العامة، بكنيسة الملاك ميخائيل بالمعادي منذ أيام ، وبدأ اللقاء بالقداس الإلهي  وحضر أعداد كبيرة من الطلبة والطالبات ممن يستعدون لدخول امتحانات الثانوية العامة الشهر المقبل، وعقب القداس ألقى نيافته ، كلمة مناسبة ثم قدم لهم بعض الهدايا التذكارية ، حيث يحرص نيافة الأنبا دانيال على الالتقاء بطلبة الثانوية العامة في هذا التوقيت من كل عام، لمساندتهم روحيًا ومعنويًّا.
 
 

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