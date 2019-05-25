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القومى للمرأة: إطلاق الملتقى الأول للمخرجة المصرية فى الأقاليم أغسطس المقبل

السبت، 25 مايو 2019 10:41 ص
القومى للمرأة: إطلاق الملتقى الأول للمخرجة المصرية فى الأقاليم أغسطس المقبل مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب
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يطلق المجلس القومى للمرأة، الملتقى الأول للمخرجة المصرية فى الأقاليم، اعتبارًا من أغسطس المقبل، بهدف تمكين المرأة من المخرجات المبدعات.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن الملتقى يهدف إلى تمكين المرأة من المخرجات المبدعات، وإفراز موهبتهن والتأكيد على الأدوار الإبداعية للمرأة.    

وأعربت رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن سعادتها لإطلاق الملتقى الأول للمخرجة المصرية، مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى فقد نالت العديد من المكتسبات فى ظل قيادة سياسية واعية مؤمنة بدورها و تهتم بتمكين المرأة فى شتى المجالات.


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