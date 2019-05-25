القبض على 5 أشخاص لاعتدائهم على رئيس حى شرق سوهاج بعد تنفيذه مصادرة مواد بناء

سوهاج - محمود مقبول

أصيب نائب رئيس الوحدة المحلية لحى شرق بكسر بالجمجمة، عقب قيام 5 أشخاص بالتعدى عليه باستخدام آلة حادة، وذلك بعد قيامه بتنفيذ قرار مصادرة لمواد بناء يتم استخدامها لأعمال التشطيب فى برج سكنى صادر له قرار إزالة، نظرا لمخالفته قرار التخصيص الصادر له.

تم إخضاع نائب الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج لجراحة عاجلة داخل مستشفى سوهاج الجامعى، ووضعه تحت الرعاية الطبية العاجلة، عقب انتهاء العملية التى استمرت لفترة طويلة.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة الأمنية فى سوهاج بلاغا من الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج يفيد بقيام بعض الأشخاص بالتعدى على نائب رئيس الحى أمام الحى عقب الانتهاء من مصادرة مواد بناء لمبنى صادر له قرار إزالة، مما نتج عنه إصابته.

وتبين من خلال التحريات تعرض "عتريس . ا" نائب رئيس الوحدة المحلية لحى شرق للاعتداء وإصابته بكسر بالجمجمة عقب ضربه بآلة حادة على رأسه، وذلك بعد انتهائه من تنفيذ قرار مصادرة مواد بناء خاصة ببرج سكنى مخالف ملك "ف . ش" بمنطقة سيتى والصادر له قرار إزالة لمخالفته قرار الترخيص الصادر له بـ5 طوابق فقط، بينما قام المالك ببناء 11 طابقا بالمخالفة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبى الواقعة، وتم إلقاء القبض عليهم وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.