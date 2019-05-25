القبض على 17 تاجر مخدرات وضبط أسلحة وذخائر فى حملة أمنية بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، وأسفرت عن ضبط 17 تاجر مخدرات بحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، والأسلحة النارية وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث ، بالقبض على 17 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت اقسام الخانكة والقناطر الخيرية وقليوب وشبرا الخيمة، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عباره عن 480 جرام من الحشيش المخدر، و300 جرام من مخدر الهيروين، و500 جرام بانجو، و60 جرام أستروكس، ومبالغ مالية، و7 قطع أسلحة نارية غير مرخصة و900 طلقة نارية وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.