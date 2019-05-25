القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى و11 قطعة حشيش فى الغربية

الغربية محمد طارق

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش مجهزة للبيع وسلاح ناري خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء طارق حسونه، مدير أمن الغربية، اخطارًا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتمكن الرائد عمرو أبو بكر رئيس مباحث مركز شرطة المحلة، والنقيب محمد طاهر من ضبط " ه ع أ " 34 سنه عاطل ومقيم بقرية محلة أبو علي مركز المحلة، وبحوزته 11 قطعة حشيش كبيرة الحجم وسلاح نارى "فرد خرطوش" ومبلغ مالى.

وتم نقله المتهم لديوان المركز وبمواجهته اعترف بحيازتهم للمضبوطات بغرض الاتجار، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.