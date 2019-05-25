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السيسى فى "يوم أفريقيا": نتطلع لوحدتنا الأفريقية وإيجاد قارة مستقرة ومزدهرة

السبت، 25 مايو 2019 10:15 ص
السيسى فى "يوم أفريقيا": نتطلع لوحدتنا الأفريقية وإيجاد قارة مستقرة ومزدهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
كتب محمد الجالى
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه لا يوجد أمامنا فى قارتنا الأفريقية، سبيل سوى وحدتنا فى إيجاد قارة مستقرة ومزدهرة، تكفل العيش الكريم لكل شعوبنا وتنشر التسامح فى العالم.
 
وأضاف السيسى، في كلمته بمناسبة "يوم إفريقيا": "فى مثل هذا اليوم منذ 56 عاما قام الآباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الإفريقية، بوضع لبنة المنظمة قارتنا العزيزة تخطو بثبات نحو التنمية المستدامة من خلال خطتنا الطموحة للتنمية".
 
وتابع الرئيس فى كلمته: من المهم أن نعمل على الاستفادة من القطاع الخاص، إلى جانب الحكومات الإفريقية، وتطوير منظومة البنية الأساسية الإفريقية، بما يسهم فى ربط الاندماج الإفريقى، لافتا إلى أنه بالتوازى مع تلك الجهود يتعين علينا، أن نسعى نحو تطوير ثرواتنا البشرية.
 
 
 
 
 

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