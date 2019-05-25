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السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات فى المطرية

السبت، 25 مايو 2019 11:30 ص
السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات فى المطرية محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "م.ع"، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بالمطرية.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد حريز و أيمن محمد محمد، وأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال.
 
وأسندت النيابة للمتهم "م.ع"، تاجر،  تهمة حيازة وإحراز مخدر "FuB-AmB" بقصد الاتجار، كما أسندت النيابة للمتهم حيازة أقراص مخدر "الكلونازيام" بدون تصريح.
 
ترجع الواقعة بتلقى قسم المطرية، بلاغاً من الأهالى يفيد بقيام المتهم "م.ع" بحيازة والاتجار بالمواد المخدرة بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات ثبت صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبحوزته مخدر " FuB_AmB".
 
 

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