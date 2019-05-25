السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين بالإتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهمين "مؤمن.م.ز" عاطل و"رؤوف.ح.ج" عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش، بدائرة مركز البلينا .

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين خالد مصطفى عمر، وأحمد محمود السيد بأمانة سر محمود سيد ومايكل صبحى.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2019، بدائرة مركز البلينا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهمين، بالإتجار فى الحشيش، بدائرة المركز، وترويجها على عملائهما وراغبى الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من قطع الحشيش، وزنت 60 جرامًا كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى الحشيش المخدر، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.