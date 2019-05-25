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السجن المشدد 3 سنوات لعامل يتاجر فى "الحشيش" بالشرقية

السبت، 25 مايو 2019 10:53 ص
السجن المشدد 3 سنوات لعامل يتاجر فى "الحشيش" بالشرقية محكمه -ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات، لقيامه بالإتجار في جوهر "الحشيش" المخدر.
 
صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ووعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق.
 
تعود أحداث القضية رقم 4532 لسنة 2019، جنايات منيا القمح، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بضبط "محمد م ال ال" 22 سنة، عامل بالصوب الزراعية، مقيم بقرية ملامس، بدائرة المركز، بحوزته 40 لفافة من جوهر "الحشيش" المخدر بوزن 840 جرام قصد الإتجار، وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش بماسورة مششخنة، وطلقة لذات العيار.
 
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبالعرض على نيابة منيا القمح العامة قررت إحالته إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
 
 

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