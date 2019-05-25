سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 02:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

السجن المشدد 10 سنوات لعاطل لإتجاره بالحشيش فى الشرقية

السبت، 25 مايو 2019 01:32 م
السجن المشدد 10 سنوات لعاطل لإتجاره بالحشيش فى الشرقية هيئة محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية - فتحية الديب
إضافة تعليق

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، لقيامه بالإتجار فى جوهر "الحشيش" المخدر.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحى.

تعود أحداث القضية42471 لسنة 2018، جنايات مركز شرطة بلبيس، عندما تلقى اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، يفيد النقيبين محمد النادى، ومحمد أشرف معاونا مباحث بلبيس، من ضبط" أحمد م ف ا" 27 سنة مقيم مركز بلبيس، بحوزتهما 12 لفافة من مخدر الحشيش، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبالعرض على نيابة بلبيس العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

السجن 3 سنوات لطالب زرع عبوة لتفجير سنترال أنشاص الرمل بالشرقية

السجن المشدد 3 سنوات لعامل يتاجر فى "الحشيش" بالشرقية

حبس المتهمين بقتل شاب فى صان الحجر بالشرقية لسرقة هاتفه المحمول

الحبس سنة مع الشغل لعامل خدمات بمدرسة إعداداية استولى على كتب دراسية بالشرقية

محكمة جنايات الزقازيق

الاتجار بالحشيش

جنايات مركز شرطة بلبيس

الزقازيق


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الرجوع الى أعلى الصفحة