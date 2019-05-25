السجن المشدد 10 سنوات لعاطل لإتجاره بالحشيش فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، لقيامه بالإتجار فى جوهر "الحشيش" المخدر.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحى.

تعود أحداث القضية42471 لسنة 2018، جنايات مركز شرطة بلبيس، عندما تلقى اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، يفيد النقيبين محمد النادى، ومحمد أشرف معاونا مباحث بلبيس، من ضبط" أحمد م ف ا" 27 سنة مقيم مركز بلبيس، بحوزتهما 12 لفافة من مخدر الحشيش، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبالعرض على نيابة بلبيس العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.