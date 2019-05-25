الرعاية الصحة توجه المستشفيات بتعريف المريض بحقوقة لحظة الدخول

وجهت هيئة الرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الجديد، جميع المستشفيات العامة والخاصة إلى أهمية ابراز حقوق المريض وواجباته عبر لافتات تعلق على حوائط المستشفيات أو تقديمها له مكتوبة مع لحظة دخوله المستشفى .

وتتضمن حقوق المريض الحق فى معرفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمستشفى والحق فى الحصول على الخدمات التى تقدمها المستشفى بالإضافة للحق فى معرفة الطبيب المعالج والفريق الطبى والمعاون له، فضلا عن الحق فى تلقى العلاج المناسب لحالته .

وتشتمل حقوق المريض بالمستشفيات على فى الحصول على الرعاية الطبية التى تحترم قيمة ومعتقداته والحق فى المشاركة فى قرار علاجه بالإضافة إلى رفض العلاج أو الاستمرار فيه تحت مسؤوليته الخاصة والحق فى الشكوى والاقتراح .

وجاء بوثيقة حقوق المرضى أيضًا الحق فى الحفاظ على كرامته وسرية معلوماته وبياناته وخصوصيته ومعرفة أسعار الخدمات المقدمة له .