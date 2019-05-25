"الخدمات البيطرية" : حملات رقابية مكثفة على المطاعم والموائد ومحال الجزارة

كتب عز النوبى

واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، شن حملاتها البيطرية وتشديد وتكثيف عمليات الرقابة والمتابعة والتفتيش على أماكن تصنيع وبيع وتداول وعرض اللحوم، وموائد الرحمن والمطاعم ،بالتنسيق مع الوزرات المعنية للتأكيد على سلام المعروض .

كما تواصل الخدمات البيطرية، من خلال غرف العمليات المشكلة للمتابعة والتنسيق بين المحافظات المختلفة، فضلاً عن تلقى بلاغات المواطنين حول أى مخالفات فى هذا الشأن من خلال الخط الساخن ، مشيرة إلى أن الأولوية الاولى للحملات التفتيشية هى ضمان تداول منتجات غذائية آمنة لحماية الصحة العامة وسلامة الأفراد.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية ، أن الأجهزة الرقابية المعنية بالتفتيش عن اللحوم مستمرة بمختلف المحافظات وأماكن بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها ومصنعات اللحوم بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة والتغيير الإيجابى لسلوكيات الافراد فى إدراك دور الحكومة فى الحفاظ على الصحة العامة.

وأوضح التقرير ، أن الحملات تشمل الرقابة على المجازر ومحال بيع اللحوم والدواجن للتأكد من أنها لحوم آمنة وصالحة للاستهلاك والحد من بيع لحوم حيوانات مذبوحة خارج المجازر المعتمدة، خاصة أن ذلك يساهم فى الحد من سلبيات الذبح خارج المجازر العمومية والمجازر الخاصة المعتمدة.