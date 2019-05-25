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الخارجية الروسية: لا نرى أى عقبات أمام تطوير باكستان برنامجها الصاروخى

السبت، 25 مايو 2019 08:23 م
الخارجية الروسية: لا نرى أى عقبات أمام تطوير باكستان برنامجها الصاروخى سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو أ ش أ
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قال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، اليوم السبت، إن روسيا لا ترى أى عقبات أمام تطوير باكستان برنامجها الصاروخى ولكن وفقا للامتثال بالالتزامات الدولية ذات الصلة.

وأضف ريابكوف - فى تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "الدول التى تطور برامجها الصاروخية يجب أن تتصرف وفقا للالتزامات الدولية ذات الصلة، لا نرى أى عقبات أمام تطوير باكستان لبرامجها الصاروخية".

وأضاف أن هناك بعض أنظمة التصدير والرقابة التى تتبعها الدول وهناك التزامات فى إطار الوثائق الموقعة: "نحن ضد الإجراءات التى قد تؤدى إلى تصعيد الموقف، بما فى ذلك فى منطقة حساسة مثل جنوب آسيا، لكن فى هذه الحالة نعتقد أن لكل دولة الحق السيادى فى رعاية ضمان أمنها".

وفى وقت سابق، أعلن رئيس المكتب الصحفى التابع لوزارة الدفاع الباكستانية اللواء عاصف غافور أن باكستان أطلقت يوم الخميس الماضى بنجاح صاروخا باليستيا أرض-أرض من طراز شاهين -2، قادرا على حمل رؤوس نووية.

ووفقا للواء غافور، فإن هذه التجربة الناجحة تستجيب لمساعى باكستان الهادفة إلى دعم الاستقرار الاستراتيجى فى المنطقة.

يذكر أن باكستان أجرت تجربة لإطلاق هذا الصاروخ، للمرة الأولى قبل 15 عاما فى مارس عام 2004، وبدأ تزويد القوات المسلحة الباكستانية بصواريخ "شاهين – 2" فى عام 2014.

 


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