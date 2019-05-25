الخارجية الروسية: باكستان لها الحق فى تطوير برنامج الصواريخ الخاص بها

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رأى نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، أن باكستان لديها كل الحق فى تطوير برنامج الصواريخ الخاص بها، شريطة أن يتوافق مع الالتزامات الدولية ذات الصلة.

وقال ريابكوف - فى تصريحات لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم السبت، تعليقا على آخر تجربة باكستانية لإطلاق صاروخ باليستى - "نحن لا نرى أى عائق أمام باكستان لكى تطور من برنامجها الصاروخي، مؤكدا رفض بلاده لأى تدابير من شأنها أن تساهم فى تصعيد الموقف، خاصة فى منطقة حساسة مثل جنوب آسيا"، وأضاف "نحن نؤمن بأن كل دولة تتمتع بحقها السيادى فى حماية أمنها القومى".

وكانت باكستان ق أعلنت يوم الخميس الماضي، إجراء تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ باليستى من طراز أرض-أرض "شاهين" محلى الصنع، قادر على حمل رؤوس نووية، وجاء ذلك عقب التوتر الأخير مع جارتها الهند، حيث قصفت كل منهما على مدى أيام خلال شهرى فبراير ومارس الماضيين مناطق تابعة للأخرى فى إقليم كشمير المتنازع عليه.