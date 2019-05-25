الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يقتل عناصر حوثية فى "تعز"

إيمان حنا

أعلن الجيش اليمنى أنه نجح فى قتل 13 عنصرا من مليشيات الحوثي اليوم، فى مدينة "تعز" المحاصرة، إلى جانب إصابة العشرات منهم.

وقال مصدر عسكري في اللواء 170 دفاع جوى وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "إن مدفعية اللواء 170 دفاع جوي تمكنت من استهداف عدد من المواقع المحصنة وتدميرها بالكامل وأن المواجهات لاتزال مستمرة في مناطق الحرير والأربعين وبمختلف أنواع الأسلحة".

وأضاف: "إن وحدات من اللواء هاجمت مواقع المليشيا الانقلابية وتمكنت من السيطرة على محطة الجهيم والمباني المحيطة والتي تمثل أحد أهم الخطوط الدفاعية للمليشيات شمال المدينة".