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"الجيش الوطنى الليبى" يعلن تقدمه على جميع المحاور باتجاه طرابلس

السبت، 25 مايو 2019 07:04 ص
"الجيش الوطنى الليبى" يعلن تقدمه على جميع المحاور باتجاه طرابلس خليفة حفتر
وكالات
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أعلن "الجيش الوطني الليبي" أن قواته تتقدم من جميع محاور القتال في العاصمة الليبية طرابلس، مشيرا إلى أن القوات البرية تخوض معارك على الأرض بمساندة سلاح الجو.
 
وقال مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة، خليفة العبيدي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن المعارك مستمرة بعد أن تمت "السيطرة الكاملة على منطقة الأحياء البرية"، مؤكدا أن "الجيش الليبي ووحداته العسكرية تتقدم من جميع محاور القتال في جنوب وشرقي العاصمة طرابلس".
 
هذا وذكرت وسائل إعلام ليبية أن "الجيش الوطني" دفع بتعزيزات جديدة إلى جبهات القتال اليوم، في معركة السيطرة طرابلس.

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الجيش الوطني الليبي

طرابلس

سلاح الجو


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