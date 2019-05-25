الجيش الأوكرانى: قمنا بمغامرة خاطئة فى مضيق كيرتش.. ولم نقصد استفزاز روسيا

كتب : أحمد علوى

اعترف رئيس أركان الجيش الأوكرانى الجديد، رسلان خومتشاك، بأن بلاده قامت بمغامرة غير محسوبة النتائج عندما استفزت روسيا فى مضيق كيرتش، معتبرا أنه لم يكن ممكنا إرسال البحارة إلى هناك.

وعيّن الرئيس الأوكرانى الجديد، فلاديمير زيلينسكى، خومتشاك فى منصب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لأوكرانيا يوم الثلاثاء الماضى. وقدمه وزير الدفاع ستيبان بولتوراك يوم الخميس إلى الموظفين.

وقال خومتشاك يوم أمس الجمعة: "لا يمكننى تقييم عملية كيرتش، لم أكن فى ذلك الوقت (رئيسا لهيئة الأركان العامة). بالطبع، لم يكن من الضرورى تعريض البحارة لمثل هذا الخطر".

وأعلن خومتشاك على الملأ عن أن لديه أيضا أسئلة يوجهها إلى قائد القوات البحرية للقوات المسلحة الأوكرانية إيغور فورونشينكو. وقال: "سيعود، وعندما أسمع ذلك، سوف أطرح عليه هذا السؤال: ما الذى كان يسترشد به، أو تنبأ به، أنا مهتم أيضا بسماع كل شيء. ليس لدينا الكثير من السفن حتى يكون عندنا ترف التخلى عنها".

وانتهكت ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية الحدود الروسية يوم 25 نوفمبر الماضى، ودخلت منطقة المياه المغلقة مؤقتا داخل المدى الإقليمى الروسى، وانتقلت من البحر الأسود إلى مضيق كيرش، ثم قامت بمناورة على نحو خطير، ورفضت الخضوع للمطالب المشروعة للسلطات الروسية التى اضطرت لاحتجاز هذه السفن التى كانت تقل 22 بحارًا واثنين من موظفى إدارة أمن الدولة، ثلاثة منهم أصيبوا بجروح، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية.