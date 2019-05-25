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الجنايات تستمع اليوم للشهود فى إعادة محاكمة 14 متهما بتنظيم "العائدون من ليبيا"

السبت، 25 مايو 2019 03:00 ص
الجنايات تستمع اليوم للشهود فى إعادة محاكمة 14 متهما بتنظيم "العائدون من ليبيا" محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، للشهود فى إعادة محاكمة 14 متهما بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا".

 

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

 

كان النائب العام أحال المتهمين فى فبراير 2015 للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم فى منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

 

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.

 

جدير بالذكر أن الدائرة 28 إرهاب برئاسة المستشار حسن فريد قد قضت فى وقت سابق بأحكام مابين الإعدام والمؤبد والبراءة للمتهمين فى القضية، وتم قبول طعن المتهمين فى شهر أكتوبر الماضى وتقرر محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.


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خلية العائدون من ليبيا

محاكمة المتهمين بقضية العائدون من ليبيا

الارهاب

محكمة الجنايات


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